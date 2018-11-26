

33-летняя преподавательница английского языка одной из сельских школ региона стала подозреваемой в использовании поддельных дипломов. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, во время трудоустройства она предоставила диплом Сургутского университета по специальности биолог-эколог и документы о переподготовке специалиста по иностранным языкам. Как выяснили полицейские и сотрудники УФСБ региона, документы оказались подделкой. Кроме того, женщина преподавала и другие дисциплины: химию и биологию. И здесь подозреваемой тоже «пригодились» подделки документов об образовании.

Женщина в преступлениях созналась и рассказала, что купила "дипломы" в сети. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.