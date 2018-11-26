В Волгоградской области 33-летней женщине отказали в приеме на работу из-за… возраста

Общество 26.11.2018 14:33
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26.11.2018 14:33
Коммерческая организация в Волгоградской области привлечена к ответственности за дискриминацию при трудоустройстве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, службой занятости населения для трудоустройства на должность повара в организацию общественного питания была направлена 33-летняя местная жительница. Однако руководителем организации отказано в приеме женщины на работу в связи с возрастом. Между тем, подчеркнули в надзорном органе, согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд без какой-либо дискриминации, а также право на защиту от безработицы.
В связи с тем, что отказ при приеме на работу имел дискриминационный характер, прокурором Жирновского района в отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.62 КоАП РФ. Суд разделил мнение прокуратуры и привлек коммерческую организацию к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс рублей.
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