



Волгоградские полицейские проводят проверку по факту незаконной охоты. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне на федеральной автодороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Калачевском районе инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «УАЗ Патриот» под управлением 47-летнего жителя г. Волгограда. В автомобиле в качестве пассажира находился 37-летний волгоградец. Мужчины работают инженерами в организациях областного центра. В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике два охотничьих ружья, зарегистрированные на водителя и пассажира авто, 6 тушек зайца, одну тушу косули, одну лисы и одну козы. Также полицейские изъяли у мужчин ножи, топор и перчатки со следами крови. Подозреваемые не имели лицензии на отстрел косули, тем не менее не признали свою вину в осуществлении незаконной охоты. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В соответствии с действующим законодательством за деяния, предусмотренные статьей 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору», предусмотрена ответственность в виде штрафа в сумме до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.



