В Волгограде бабушка с внуком выманили 3 миллиона рублей у знакомого

Расследования 26.11.2018 13:07
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26.11.2018 13:07
Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, 81-летняя Эльвира Бондаренко и ее 33-летний внук Евгений Любименко признаны виновными в инкриминируемом им преступлении.
В марте 2018 года Любименко и Бондаренко за 3 млн рублей предложили знакомому решить вопрос о прекращении в отношении него процессуальной проверки. Деньги якобы предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов. Однако на самом деле сообщники решили таким способом заработать на доверчивости знакомого.
При передаче муляжа денежных средств бабушка с внуком были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. В расследовании принимали участие и сотрудники регионального управления ФСБ. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновных и мнения государственного обвинения, суд приговорил Эльвиру Бондаренко к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Евгений Любименко осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Посчитав приговор чрезмерно суровым, Любименко обжаловал его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.
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