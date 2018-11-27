Волгоградский егерь - об утиной охоте с маршалом Советского Союза в пойме Дона

Волгоградский егерь, 82-летний Василий Павлович Иванов откликнулся на публикацию ИА «Высота 102» Как сообщил Василий Павлович журналистам информагентства, он лично знал маршала Чуйкова, которому организовывал утиную охоту, а недавно познакомился и с его внуком Николаем. Его он познакомил с теми местами, где охотился его дед. «Внук маршала Чуйкова – волгоградцам: Алексей Маресьев не имеет никакого отношения к Сталинграду». Как сообщил Василий Павлович журналистам информагентства, он лично знал маршала Чуйкова, которому организовывал утиную охоту, а недавно познакомился и с его внуком Николаем. Его он познакомил с теми местами, где охотился его дед.

Как рассказал Василий Павлович, в его жизни было много встреч с именитыми людьми, но встречу с выдающимся полководцем он не забудет никогда. Осенью 1969 года его вызвали в Волгоградское военно-охотничье общество и сообщили, что находящийся в служебной командировке маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков по окончании дел изъявил желание поохотиться в охотхозяйстве «Донское» на дикую утку. Сопровождать его поручили Иванову.

«Сказать о том, что я волновался, - ничего не сказать, потому что Чуйков для сталинградцев был не просто маршалом, а человеком, которого в буквальном смысле слова все боготворили», - рассказывает Иванов. - Подъехал он на автомобиле «ГАЗ-69» и спросил: «Мы правильно приехали? Это охотничье хозяйство Донское?» Я ответил, что правильно. «Ну что, охотиться будем?». «Будем, Василий Иванович, у нас все готово». «Тогда поехали».

Пока плыли на противоположный берег Дона, расспрашивал о семье, детях, есть ли квартира… Чуйков оказался опытным охотником, стрелял профессионально, и ружье у него было уникальное. Добыли несколько уток. Никогда не забуду, как маршал обратился ко мне: «Ну что, тезка, будем закругляться?». Поблагодарил за прекрасную охоту, извинился, что не может остаться на обед, подарил бутылку армянского коньяка и уехал... Много разных людей я повидал на своем веку, но Чуйков был настолько прост в общении, доступен, без тени налета какой-либо славы, что никогда бы не подумал, что это – выдающийся полководец, который насмерть стоял за Сталинград, - говорит Иванов. – Со мной, по сути тогда пацаном, он разговаривал на равных. А ведь этот человек не пустил к Волге врага, очень много делал для возрождения нашего города. Конечно, его имя навеки останется в истории Сталинграда-Волгограда. Убежден, что наш аэропорт должен носить имя этого легендарного человека».

По словам егеря, недавно он познакомился и с внуком маршала, Николаем Чуйковым, который приезжал в город-герой и которого он провел по местам, где охотился его дед. «Вместе с председателем Волгоградского регионального отделения военно-охотничьего общества СКВО-МСОО Николаем Ивановичем Курочкиным мы побывали на Мамаевом кургане и отдали дань памяти солдатам, захороненным на высоте 102, потом пошли к могиле Василия Ивановича Чуйкова. Каждый раз, посещая это место, мемориал, олицетворяющий весь трагизм и переплетающийся с великим подвигом советского народа, производит незабываемое впечатление», - заключил Василий Иванов.

Фото из семейного архива маршала Чуйкова.