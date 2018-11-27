Общество

Волгоградский егерь - об утиной охоте с маршалом Советского Союза в пойме Дона

Общество 27.11.2018 10:28
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27.11.2018 10:28

 
Волгоградский егерь, 82-летний Василий Павлович Иванов откликнулся на публикацию ИА «Высота 102» «Внук маршала Чуйкова – волгоградцам: Алексей Маресьев не имеет никакого отношения к Сталинграду». Как сообщил Василий Павлович журналистам информагентства,  он лично знал маршала Чуйкова, которому организовывал утиную охоту, а недавно познакомился и с его внуком Николаем. Его он познакомил  с теми местами, где охотился его  дед. 
Как рассказал Василий Павлович, в его жизни было много встреч с именитыми людьми, но встречу  с выдающимся полководцем он не забудет никогда. Осенью 1969 года его вызвали  в Волгоградское военно-охотничье общество и сообщили, что находящийся в служебной командировке  маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков по окончании дел изъявил желание поохотиться в охотхозяйстве «Донское» на дикую утку. Сопровождать его  поручили Иванову. 
«Сказать о том, что я волновался, - ничего не сказать, потому что Чуйков для сталинградцев был не просто маршалом, а человеком, которого в буквальном смысле слова все боготворили», - рассказывает Иванов. - Подъехал он на автомобиле «ГАЗ-69» и спросил:  «Мы правильно приехали? Это охотничье хозяйство Донское?» Я ответил, что правильно.  «Ну что, охотиться будем?».  «Будем, Василий Иванович, у нас все готово». «Тогда поехали».
Пока плыли на противоположный берег Дона, расспрашивал о семье, детях, есть ли квартира… Чуйков оказался опытным охотником, стрелял профессионально, и ружье у него было уникальное. Добыли несколько уток. Никогда не забуду, как маршал обратился ко мне: «Ну что, тезка, будем закругляться?». Поблагодарил за прекрасную охоту, извинился, что не может остаться на обед, подарил бутылку армянского коньяка и уехал... Много разных людей я повидал на своем веку, но Чуйков был настолько прост в общении, доступен, без тени налета какой-либо славы, что никогда бы не подумал, что это – выдающийся полководец, который насмерть стоял за Сталинград, - говорит Иванов. – Со мной, по сути тогда пацаном, он разговаривал на равных. А ведь этот человек не пустил к Волге врага, очень много делал для возрождения нашего города. Конечно, его имя навеки останется в истории Сталинграда-Волгограда. Убежден, что наш аэропорт должен носить имя этого легендарного человека».
По словам егеря, недавно он познакомился и с внуком маршала,  Николаем Чуйковым,  который приезжал в  город-герой и которого он провел по местам, где охотился его дед. «Вместе с председателем  Волгоградского регионального отделения  военно-охотничьего общества  СКВО-МСОО Николаем Ивановичем Курочкиным мы побывали на  Мамаевом кургане и  отдали дань памяти солдатам, захороненным на высоте 102, потом пошли к могиле  Василия Ивановича Чуйкова. Каждый раз, посещая это место,  мемориал, олицетворяющий весь трагизм и  переплетающийся с великим подвигом советского народа, производит незабываемое впечатление», - заключил Василий Иванов. 
Фото из семейного архива маршала Чуйкова.

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