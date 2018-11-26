Ряду чиновников комитета физической культуры и спорта Волгоградской области указано на неполное служебное соответствие. Как стало известно ИА «Высота 102», поводом для этого стало провальное выступление «Ротора» в осенней части ФНЛ. По сведениям информагентства, к ответственным за клуб «Ротор» применены и меры дисциплинарного взыскания. Среди наказанных, по данным «Высоты 102» - в том числе и председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов.

Напомним, в субботу было объявлено об увольнении главного тренера волгоградского «Ротора» Роберта Евдокимова. Это случилось после проигрыша «Ротора» в матче с ярославским «Шинником». Сегодня «Ротор» занимает 15-ую строчку в турнирной таблице, с 16-ого места начинается так называемая «зона вылета». К игре волгоградских футболистов у болельщиков было немало вопросов. Команда получает неплохое финансирование из бюджета, однако не радует своими результатами поклонников футбола. Критиковали руководство клуба в том числе и за пренебрежение воспитанниками местной школы футбола при формировании команды. Не добавляла стабильности и чехарда с главными тренерами.

Роберт Евдокимов, напомним, был назначен очередным главным тренером «Ротора» в мае этого года. Уже через несколько месяцев он был уже готов уйти в отставку из-за плачевных результатов клуба, устав извиняться за качество игры своих подопечных. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Ротора» назначен старший тренер команды Павел Могилевский.



