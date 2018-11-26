Спорт 26.11.2018 12:38
9736 18
26.11.2018 12:38
Ряду чиновников комитета физической культуры и спорта Волгоградской области указано на неполное служебное соответствие. Как стало известно ИА «Высота 102», поводом для этого стало провальное выступление «Ротора» в осенней части ФНЛ. По сведениям информагентства, к ответственным за клуб «Ротор» применены и меры дисциплинарного взыскания. Среди наказанных, по данным «Высоты 102» - в том числе и председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов.
Напомним, в субботу было объявлено об увольнении главного тренера волгоградского «Ротора» Роберта Евдокимова. Это случилось после проигрыша «Ротора» в матче с ярославским «Шинником». Сегодня «Ротор» занимает 15-ую строчку в турнирной таблице, с 16-ого места начинается так называемая «зона вылета». К игре волгоградских футболистов у болельщиков было немало вопросов. Команда получает неплохое финансирование из бюджета, однако не радует своими результатами поклонников футбола. Критиковали руководство клуба в том числе и за пренебрежение воспитанниками местной школы футбола при формировании команды. Не добавляла стабильности и чехарда с главными тренерами.
Роберт Евдокимов, напомним, был назначен очередным главным тренером «Ротора» в мае этого года. Уже через несколько месяцев он был уже готов уйти в отставку из-за плачевных результатов клуба, устав извиняться за качество игры своих подопечных. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Ротора» назначен старший тренер команды Павел Могилевский.
Реклама
Популярное по теме
10.11.2018 15:59
7728 0
10.11.2018 21:30
9141 0
28.10.2018 17:57
12666 0
На «Волгоград Арене» появится еще один музей26.11.2018 15:41
Матч волгоградского «Ротора» снова побил все рекорды посещаемости24.11.2018 18:19
Волгоградский "Ротор" проиграл в финальном матче года24.11.2018 15:51
Болельщиков на матч волгоградского «Ротора» и ярославского «Шинника» заманивают дешевыми билетами23.11.2018 13:50
Волгоградский "Ротор" продолжит сезон в новом составе22.11.2018 14:55
Лучшей на Первенстве России по гребле стала спортсменка из Волжского21.11.2018 15:00
«Ростелеком» пригласил юных фигуристов на соревнования мастеров за опытом20.11.2018 09:12
Волгоградский «Ротор» и "Томь" обошлись без голов18.11.2018 15:52
Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде в Сочи14.11.2018 20:56
Волгоградец, предсказавший победу России над Испанией на ЧМ, «проиграл» букмекерам14.11.2018 15:49
Чиновники Волгоградской области обзавелись чирлидерами12.11.2018 14:21
Волгоградские юные шахматисты вернулись домой с грузом золота12.11.2018 11:47
Матч волгоградского «Ротора» и курского "Авангарда" побил рекорд посещаемости10.11.2018 21:30
На последней минуте игры волгоградский «Ротор» вырвал победу у курского «Авангарда»10.11.2018 15:59
Лучшим бомбардиром турнира по мини-футболу признан сотрудник АО «КАУСТИК»09.11.2018 09:51
Реклама