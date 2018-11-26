



На животноводческой точке около поселка Золотари Палласовского района при проверке документов у работников выяснилось, что один из них - 50-летний житель Республики Белоруссия – с 2010 года находится в межгосударственном розыске как без вести пропавший. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские установили, что 8 лет назад мужчина отправился работать в Москву, где потерял документы и не смог заработать деньги. После чего все этим годы он трудился на чабанских точках в различных регионах России, не сообщая о своем местонахождении родственникам. Потерявшие родственную связь близкие обратились в правоохранительные органы союзного государства за помощью в розыске мужчины. Месяц назад разыскиваемый устроился на работу на животноводческую ферму в Палласовском районе, где и был обнаружен полицейскими.



