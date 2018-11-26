Супруги в детской коляске вывезли дорогую куртку из магазина в Волгограде

28-летний волгоградец вместе со своей женой задержаны за кражу дорогой куртки из магазина спортивных товаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, при просмотре камер видео наблюдения было установлено, что двое неизвестные похитили спортивную экипировку - куртку стоимостью 11000 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались неработающие жители Тракторозаводского района. 28-летний ранее судимый за кражу мужчина вместе со своей женой сознались в совершении преступления. Находясь в торговом зале, они спрятали в детскую коляску куртку и с похищенным ушли из магазина, не оплатив товар.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.



