Общество 26.11.2018 12:02
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26.11.2018 12:02
На 222 млн рублей увеличатся расходы на избирательную комиссию Волгоградской области в 2019 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение контрольно-счетной палаты региона ко второму чтению проекта бюджета области на будущий год. Всего на проведение выборов в следующем году выделяется 301,4 млн рублей. Напомним, 8 сентября 2019 года Волгоградскую область ожидают сразу две крупные кампании – по избранию губернатора и нового созыва областной думы.
Также в заключении КСП региона указано, что в 2019 году планируется увеличить расходы областному комитету по делам территориальных образований на 52 млн рублей. Эти средства пойдут на реализацию государственной информационной политики в СМИ, то есть на финансирование прессы. Аналогичная государственная программа реализуется и в настоящее время.
Всего по расходной статье «Общегосударственные расходы» в проекте бюджета заложено 5,2 млрд рублей, что почти на 400 млн рублей или на 8% больше, чем в текущем году. В частности, на 145 млн рублей больше получит комитет юстиции. Эти средства пойдут, в том числе, на повышение зарплаты секретарей судебных участков. Ранее проведенная аудиторами КСП региона проверка показала, что ввиду низкого жалования (8-23 тысячи рублей) в мировых судах сложилась большая текучка кадров.
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