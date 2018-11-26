



Власти города продолжают «зачистку» улиц от гаражей, которые чиновники считают самовольными постройками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации Волгограда, в Краснооктябрьском районе таковыми постройками признаны еще 22 гаража. Тринадцать из них расположены на улице Короткой в районе дома №18, еще шесть – около домов №72 и 74 на ул. Маршала Еременко и еще три – на ул. Тарифной, 13а.

Процесс сноса гаражей воспринимается волгоградцами болезненно. Горожане ставили металлические коробки около своих домов десятки лет назад и нередко – по разрешению властей. Однако сейчас многие не могут доказать законность размещения гаражей, в итоге их сносят как незаконные постройки. Но нередко на месте снесенных гаражей остаются разруха и хлам.



