Волгоградская область трезвеет с каждым годом

Аналитика 26.11.2018 11:48
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26.11.2018 11:48
Волгоградская область вошла в десятку самых трезвых регионов России в 2018 году по мнению экспертов Федерального проекта «Трезвая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный сегодня доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2018», была проанализирована статистика смертности от отравления алкоголем, численность зарегистрированных больных алкоголизмом, число «пьяных» преступлений, продажи алкоголя в пересчете на литры чистого спирта, включая пиво, вино и водку, сведения о подпольном производстве горячительных напитков, доступность алкоголя в регионах.
Ранжирование производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Чем меньше балл, – тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место. В прошлом году Волгоградская область по степени трезвости была на 12 месте.
Среди регионов ЮФО больше всего пьют в Адыгее. В двадцатке трезвых субъектов – Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, Крым, Севастополь.
Среди самых пьющих регионов - Чукотка, Магаданская область и Ненецкий АО. Первые три места самых трезвых поделили Чечня, Ингушетия и Дагестан.
Стратегической задачей данного исследования является способствование повышению эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией по интенсификации антиалкогольной работы в каждом регионе, в целях защиты здоровья граждан Российской Федерации, а также стимулирование регионов в борьбе с контрафактом, составляющим, по экспертной оценке, 70% от всей алкогольной продукции, - подчеркивается в исследовании.
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