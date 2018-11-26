Накануне в семь утра в Еланском районе Волгоградской области 47-летняя женщина за рулем сбила пенсионерку. Женщина скончалась на месте. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, автостаж у водителя составляет 19 лет. По всей видимости, в предрассветных сумерках женщина попросту не заметила пешехода, которая шла по дороге вне пешеходного перехода.

В Котовском и Октябрьского районах за сутки две отечественные легковушки улетели в кювет, водители получили травмы. Всего за минувший день в регионе зарегистрированы четыре 4 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 3 человека получили травмы.