Волгоград вошел в тройку аутсайдеров среди российских городов по качеству жизни





Волгоград вошел в тройку аутсайдеров по качеству жизни среди 78 российских городов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование финансового университета при правительстве РФ, Волгограду присвоен индекс 39. Хуже значения только у Кургана – 36 и у Астрахани – 30. Лучшими городами по качеству жизни признаны Тюмень, Грозный, Москва со значениями индексов соответственно 73, 68 и 72. Исследование проводилось в городах с населением более 250 тысяч человек в течение 2018 года по следующим параметрам: медицинское обслуживание, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, ЖКХ и жилищное строительство, оценка населением городских властей, удобство города, оценка миграционных настроений и уровня собственных доходов. В основу исследования положены результаты социсследований, данные Росстата и другие источники.



