Волгоград вошел в тройку аутсайдеров среди российских городов по качеству жизни

Аналитика 26.11.2018 09:53
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26.11.2018 09:53
Волгоград вошел в тройку аутсайдеров по качеству жизни среди 78 российских городов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование финансового университета при правительстве РФ, Волгограду присвоен индекс 39. Хуже значения только у Кургана – 36 и у Астрахани – 30. Лучшими городами по качеству жизни признаны Тюмень, Грозный, Москва со значениями индексов соответственно 73, 68 и 72. Исследование проводилось в городах с населением более 250 тысяч человек в течение 2018 года по следующим параметрам: медицинское обслуживание, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, ЖКХ и жилищное строительство, оценка населением городских властей, удобство города, оценка миграционных настроений и уровня собственных доходов. В основу исследования положены результаты социсследований, данные Росстата и другие источники.
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