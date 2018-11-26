Общество

Волгоградцам подавали цветную и железную воду

Общество 26.11.2018 08:33
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26.11.2018 08:33


ООО «Концессии теплоснабжения» оштрафовано на 20 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области,  организация подавала воду в жилой дом №18 по ул.Гвоздкова г.Волгограда,  не соответствующую санитарно-гигиеническим показателям. Так, было зафиксировано превышение показателей цветности и железа. Данное нарушение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения. Поставщик ресурса привлечен к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ. 

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