Устранена авария на теплосетях в Волгограде

Общество 25.11.2018 22:23
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25.11.2018 22:23
Несколько часов понадобилось коммунальщикам, чтобы устранить течь на теплопроводе в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессии теплоснабжения», ремонт на ул. Рихарда Зорге завершен. В настоящее время система заполняется теплоносителем. В компании также пояснили, что в течение ближайшего часа тепловая энергия начнет поступать в жилые здания. Чтобы тепло пришло в каждую квартиру, управляющим компаниям необходимо отрегулировать работу внутридомовых сетей.
Напомним, течь на трубе диаметром 400 мм произошла в результате коррозийных процессов. Специалисты полностью заменили участок ветхой теплотрассы протяженностью 1,5 метра. Утром сообщалось, что без тепла и горячей воды остались около 5000 человек, 18 девятиэтажек и одна пятиэтажка. Через пару часов «Компания теплоснабжения» уточнила, что от теплоресурса отключены всего 8 многоквартирных домов.
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