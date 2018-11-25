Аварийные службы в Волгограде ликвидируют аварию на теплосетях





Две аварийные бригады работают на месте порыва трубопровода, оставившего без отопления и горячей воды несколько многоэтажек в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», работы ведутся у дома №55 по ул. Рихарда Зорге.

Здесь, по уточненным данным, произошел порыв магистральной трубы диаметром 400 мм. Ранее сообщалось, о повреждении 500 мм трубопровода. Также концессионеры уточнили информацию и по количеству оставшихся без тепла домов. Ранее МЧС сообщало, что из-за коммунальной аварии без тепла и горячей воды находятся 5000 человек. Авария затронула 18 девятиэтажных жилых домов, 1 пятиэтажный жилой дом, школу и детский сад, расположенные по ул. Рихарда Зорге, Репина, Промышленная и Нестерова.

Сейчас «Концессии теплоснабжения» уточняют, что из первоначальной зоны отключения вывели 10 домов, детский сад и школу.

Управляющим компаниям необходимо спустить воздух из системы, чтобы отопление в домах восстановилось. Сообщается, что на данный момент в зоне отключения осталось 8 жилых домов, социальные объекты в этот перечень не входят.



