Аварийные службы в Волгограде ликвидируют аварию на теплосетях

Общество 25.11.2018 13:04
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25.11.2018 13:04
Две аварийные бригады работают на месте порыва трубопровода, оставившего без отопления и горячей воды несколько многоэтажек в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», работы ведутся у дома №55 по ул. Рихарда Зорге.
Здесь, по уточненным данным, произошел порыв магистральной трубы диаметром 400 мм. Ранее сообщалось, о повреждении 500 мм трубопровода. Также концессионеры уточнили информацию и по количеству оставшихся без тепла домов. Ранее МЧС сообщало, что из-за коммунальной аварии без тепла и горячей воды находятся 5000 человек. Авария затронула 18 девятиэтажных жилых домов, 1 пятиэтажный жилой дом, школу и детский сад, расположенные по ул. Рихарда Зорге, Репина, Промышленная и Нестерова.
Сейчас «Концессии теплоснабжения» уточняют, что из первоначальной зоны отключения вывели 10 домов, детский сад и школу.
Управляющим компаниям необходимо спустить воздух из системы, чтобы отопление в домах восстановилось. Сообщается, что на данный момент в зоне отключения осталось 8 жилых домов, социальные объекты в этот перечень не входят.
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