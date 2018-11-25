Музей в Волгограде запустил акцию за присвоение аэропорту имени маршала Чуйкова





Сотрудники музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде запустили в соцсетях акцию за присвоение городскому аэропорту имени маршала Василия Чуйкова. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил агентству ТАСС директор музея Алексей Дементьев.

"Научное сообщество нашего музея запустило акцию в соцсетях, да и среди своих семей, родственников и друзей, о том, чтобы аэропорту Волгограда было присвоено имя Чуйкова. <...> Василий Иванович с первого и до последнего дня - участник Сталинградской битвы, почетный гражданин города-героя Волгограда. Особое внимание после войны он уделял именно нашему городу - встречался с молодежью, принимал участие в строительстве мемориального комплекса на Мамаевом кургане и музея-панорамы "Сталинградская битва", завещал похоронить себя именно в сталинградской земле, там, где лежат его солдаты", - сказал Дементьев.

По мнению директора музея, вклад командующего 62-й армией в победу под Сталинградом не подлежит сомнению. "Да и музей наш находится на улице Чуйкова, сам маршал похоронен на Мамаевом кургане, было бы заслуженно, если бы и имя для воздушных ворот нашего города выбрали в честь легендарного маршала", - отметил собеседник.

Ранее председатель Волгоградского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Струков сообщал ТАСС, что большинство ветеранов города голосуют за присвоение аэропорту имени уроженца Камышина (Волгоградская область), легендарного летчика Алексея Маресьева.

По мнению Струкова, имена маршалов Жукова и Чуйкова на слуху, в Волгограде есть проспект Жукова и памятник Жукову, в центре города есть улица Чуйкова, а имя Маресьева не настолько широко известно, и было бы справедливо, если бы аэропорт города-героя Волгограда носил имя летчика Маресьева.

На 23 ноября в голосовании за выбор имени для аэропорта Волгограда приняли участие, по данным официального сайта конкурса, 21 тыс. 521 человек. Если в начале недели лидировало имя Василия Чуйкова, сейчас в лидерах кандидатура Алексея Маресьева с 8090 голосами. За командующего 62-й армией, оборонявшей Сталинград, проголосовали 7197 человек. Маршал Победы Георгий Жуков набрал 6234 голоса.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва".



