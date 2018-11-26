Вернуть часть кредита стало возможным

Экономика 26.11.2018 08:13
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26.11.2018 08:13
В долг брать россияне не боятся — кредитование все больше становится удобным способом приобретения материальных благ. Так, в третьем квартале 2018 года банки выдали россиянам 10,5 млн новых кредитов, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Общенациональное кредитное бюро.
Значительный рост показывают крупные кредиты наличными: в III квартале их объемы выросли на 60%, при этом количество новых заемщиков увеличилось на 47%.
На самом деле в сознании россиян все еще есть «страшилка»: брать наличными кредиты накладно — придется платить высокие проценты.
Однако в жизни часто бывает, что выручить может только определенная сумма наличными. Кто не был в такой ситуации? Вдруг сын решил жениться, случился потоп и необходимо сделать ремонт, хочется наконец-таки купить шикарную шубу, необходимы деньги на лечение, сын поступил в вуз в другом городе, дети взяли квартиру в ипотеку и надо помочь с покупкой мебели.
Как известно, практически все банки выдают кредит наличными. Условия разные: без справок и поручителей, наличие паспорта и СНИЛСа, обязательный стаж работы, также устанавливается минимальный возраст заемщика. Банки стараются не затягивать с принятием решения по выдаче кредита, у многих можно подать заявку на официальном сайте.
Неожиданным предложением удивил Почта Банк с услугой «Гарантированная ставка». Банк обещает после полного погашения кредита пересчитать кредит на меньший процент и вернуть часть переплаты. Выгода получается значительная. Однако надо быть добросовестным плательщиком и не пропускать ни одного платежа.
К примеру, вы решили взять наличными кредит на неотложные нужды в сумме 500 000 рублей на 5 лет. Ставка по кредиту — 14,9%. Ежемесячный платеж — 12 217 руб. При подключении услуги «Гарантированная ставка»(ее стоимость зависит от ставки по кредиту), кредит пересчитывается по ставке 10,9%.
Так, в нашем случае комиссия будет 14500 (2,9%). Таким образом, вам на расчетный счет банк вернет 58 570 руб. Если вычесть затраты на подключение услуги, то чистая выгода составит 44070 руб.
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