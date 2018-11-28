Жителей дома в Волгограде грызут блохи

Общество 28.11.2018 16:40
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28.11.2018 16:40
Вот такую «чистоту» и «красоту» навела управляющая компания ООО «ЭУ-40» в Красноармейском районе Волгограда при ремонте ступенек подъезда дома №4 по улице Николаевской. Как сообщили жильцы, сработали оперативно: после публикации материала информационным агентством «Высота 102» под заголовком «Доска позора: В Волгограде разрушился вход в подъезд», тут же пришли рабочие и взялись за дело. И вот что в результате получилось.
«Мы спросили работников: как же теперь ходить тут, если до конца вы ничего не сделали и все бросили, - рассказывает жительница дома Юлия Карева. - Подрядчики ответили: «Как хотите, так и ходите». И уехали. В нашем подъезде много пожилых, детей, и, получается, что всех нас заблокировали, как в тюрьме. Разве это нормально? Почему такое отношение – непонятно, причем за наши же кровные деньги, которые мы регулярно платим за коммунальные услуги».
По словам жителей, услуг они как раз и не получают. Кроме того, «в подвале «процветают» блохи, мокрицы, пауки, бегают мыши, которые проникают и в квартиры. Блохи чувствуют себя, как дома, кусают детей и взрослых, - рассказывают жильцы, которые отправили письма в управляющую компанию, в администрацию Красноармейского района Александру Гладкову, который возглавляет жилищно-коммунальный отдел, в мэрию. Реакции – никакой.
«Мы вынуждены были собрать сами деньги, чтобы нанять частную компанию, которая бы помогла избавиться от этого кошмара. Вот уже неделю на дверях подъездов висит объявление, что будут проводиться санитарные работы, но и частников пока не дождались», - говорит Юлия Карева.
Ну а если рванет труба, которую им клятвенно обещали заменить еще в прошлом году, то тогда их вообще всех зальет. А ведь заместитель руководителя ООО «Концессии водоснабжения» Петр Пименов в своем ответе жильцам еще в октябре прошлого года заявлял, что участок трубопровода, находящийся в ненадлежащем техническом состоянии, будет заменен в обязательном порядке. Но работы до сих пор не проведены, труба по-прежнему на ладан дышит. Однако жильцы как могут варятся в собственном соку и теперь решили обратиться к президенту России. Жить в таких условиях, при таком отношении к людям невозможно, - утверждают волгоградцы.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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