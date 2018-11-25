Регоператор Волгоградской области «пометит» мусорные контейнеры





ООО «Управление отходами Волгоград» готово потратить 39 миллионов рублей на закупку контейнеров для сбора отходов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, регоператор в сфере обращения с ТКО намерен приобрести 3120 контейнеров зеленого цвета, каждый из которых должен иметь объем 1100 литров, плоскую крышку и логотип компании. Срок поставки контейнеров – до 20 декабря этого года.

Напомним, ООО «Управление отходами Волгоград» начинает свою работу в качестве регоператора в сфере обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Однако до сих пор тариф для жителей Волгоградской области на эту услугу не утвержден. Ранее в ОНФ выразили озабоченность в связи с тем, что в некоторых областях региональные операторы увеличили тариф до 15 (!) раз. ИА «Высота 102» сообщало о том, что регоператор намерен потратить около 6 миллиардов рублей для организации работы в сфере обращения с ТКО. Так, ООО «Управление отходами Волгоград» ищет перевозчиков для вывоза мусора, спецтехнику на условиях аренды, а также исполнителей по ведению работы по начислению платежей.



