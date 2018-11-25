Регоператор Волгоградской области «пометит» мусорные контейнеры

Общество 25.11.2018 15:04
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25.11.2018 15:04
ООО «Управление отходами Волгоград» готово потратить 39 миллионов рублей на закупку контейнеров для сбора отходов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, регоператор в сфере обращения с ТКО намерен приобрести 3120 контейнеров зеленого цвета, каждый из которых должен иметь объем 1100 литров, плоскую крышку и логотип компании. Срок поставки контейнеров – до 20 декабря этого года.
Напомним, ООО «Управление отходами Волгоград» начинает свою работу в качестве регоператора в сфере обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Однако до сих пор тариф для жителей Волгоградской области на эту услугу не утвержден. Ранее в ОНФ выразили озабоченность в связи с тем, что в некоторых областях региональные операторы увеличили тариф до 15 (!) раз. ИА «Высота 102» сообщало о том, что регоператор намерен потратить около 6 миллиардов рублей для организации работы в сфере обращения с ТКО. Так, ООО «Управление отходами Волгоград» ищет перевозчиков для вывоза мусора, спецтехнику на условиях аренды, а также исполнителей по ведению работы по начислению платежей.
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