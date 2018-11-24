Матч волгоградского «Ротора» снова побил все рекорды посещаемости



Прошедший сегодня на «Волгоград Арене» матч «Ротора» и ярославского «Шинника» стал самым посещаемым в 24 туре ФНЛ. Как сообщили ИА «Высота 102» в аналитическом агентстве ТурСтат, на игру пришли 10 тысяч 366 зрителей. Игра волгоградского клуба уже была в топе посещаемости - в 21 туре. Тогда волгоградцы дома принимали курский «Авангард».

Напомним, в сегодняшней встрече сине-голубые уступили «Шиннику» со счетом 1:3. А после игры был уволен главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов.



