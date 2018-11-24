Матч волгоградского «Ротора» снова побил все рекорды посещаемости

Прошедший сегодня на «Волгоград Арене» матч «Ротора» и ярославского «Шинника» стал самым посещаемым в 24 туре ФНЛ. Как сообщили ИА «Высота 102» в аналитическом агентстве ТурСтат, на игру пришли 10 тысяч 366 зрителей. Игра волгоградского клуба уже была в топе посещаемости - в 21 туре. Тогда волгоградцы дома принимали курский «Авангард».
Спорт 24.11.2018 18:19
950 0
24.11.2018 18:19
Прошедший сегодня на «Волгоград Арене» матч «Ротора» и ярославского «Шинника» стал самым посещаемым в 24 туре ФНЛ. Как сообщили ИА «Высота 102» в аналитическом агентстве ТурСтат, на игру пришли 10 тысяч 366 зрителей. Игра волгоградского клуба уже была в топе посещаемости - в 21 туре. Тогда волгоградцы дома принимали курский «Авангард».
Прошедший сегодня на «Волгоград Арене» матч «Ротора» и ярославского «Шинника» стал самым посещаемым в 24 туре ФНЛ. Как сообщили ИА «Высота 102» в аналитическом агентстве ТурСтат, на игру пришли 10 тысяч 366 зрителей. Игра волгоградского клуба уже была в топе посещаемости - в 21 туре. Тогда волгоградцы дома принимали курский «Авангард».
Напомним, в сегодняшней встрече сине-голубые уступили «Шиннику» со счетом 1:3. А после игры был уволен главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов.
Реклама
Популярное по теме
10.11.2018 15:59
7711 0
10.11.2018 21:30
9111 0
28.10.2018 17:57
12647 0
Тренера «Ротора» отправили в отставку после проигрыша «Шиннику» в Волгограде24.11.2018 16:23
Волгоградский "Ротор" проиграл в финальном матче года24.11.2018 15:51
Болельщиков на матч волгоградского «Ротора» и ярославского «Шинника» заманивают дешевыми билетами23.11.2018 13:50
Волгоградский "Ротор" продолжит сезон в новом составе22.11.2018 14:55
Лучшей на Первенстве России по гребле стала спортсменка из Волжского21.11.2018 15:00
«Ростелеком» пригласил юных фигуристов на соревнования мастеров за опытом20.11.2018 09:12
Волгоградский «Ротор» и "Томь" обошлись без голов18.11.2018 15:52
Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде в Сочи14.11.2018 20:56
Волгоградец, предсказавший победу России над Испанией на ЧМ, «проиграл» букмекерам14.11.2018 15:49
Чиновники Волгоградской области обзавелись чирлидерами12.11.2018 14:21
Волгоградские юные шахматисты вернулись домой с грузом золота12.11.2018 11:47
Матч волгоградского «Ротора» и курского "Авангарда" побил рекорд посещаемости10.11.2018 21:30
На последней минуте игры волгоградский «Ротор» вырвал победу у курского «Авангарда»10.11.2018 15:59
Лучшим бомбардиром турнира по мини-футболу признан сотрудник АО «КАУСТИК»09.11.2018 09:51
Волгоградское бездорожье: зрелищные гонки стартовали на берегу Волги05.11.2018 12:35
Реклама