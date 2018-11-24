Происшествия

Женщина и двое детей погибли на пожаре в Волгоградской области

Происшествия 24.11.2018 16:40
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24.11.2018 16:40


Пожилая женщина и ее двое внуков погибли сегодня в результате пожара в Городищенском районе области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, трагедия произошла в поселке Западновка.
По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала 59-летняя женщина. Недавно к ней погостить приехала дочь со своими малолетними детьми в возрасте полутора и трех лет. Сегодня молодая женщина ушла на подработку, оставив сыновей под присмотром своей матери. Около 15 часов соседи пенсионерки заметили задымление её дома. Очевидцы выломали входную дверь, но пройти внутрь уже не смогли, жилище было объято пламенем.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Работы осложняются тем, что в результате пожара произошло обрушение кровли дома. 
Обстоятельств и причины трагедии выясняются. По факту гибели пенсионерки и двух ее внуков проводится процессуальная проверка.

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