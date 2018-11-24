Тренера «Ротора» отправили в отставку после проигрыша «Шиннику» в Волгограде

Спорт 24.11.2018 16:23
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24.11.2018 16:23
Сегодня после проигрыша «Ротора» ярославскому «Шиннику» отправлен в отставку главный тренер волгоградской команды Роберт Евдокимов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер Павел Могилевский.
Об этом было объявлено на послематчевой пресс-конференции. Эту новость журналистам сообщил президент клуба Андрей Рекечинский, который вышел к представителям СМИ вместе с Могилевским.
Напомним, волгоградцы сегодня проиграли финальную игру сезона со счетом 1:3. Матч состоялся на стадионе «Волгоград Арена».
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