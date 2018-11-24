Общество 24.11.2018 12:52
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24.11.2018 12:52
В населенных пунктах четырех районов Волгоградской области установлен карантин из-за выявленных случаев бешенства у животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, неблагополучными пунктами являются село Заплавное Ленинского района, поселок Привольный Светлоярского района, хутор Чапаевец Среднеахубинского района и хутор Тормосин Чернышковского района. По условиям карантина в этих населенных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля животными, их вывоз за пределы неблагополучной территории. Запреты действуют в течение двух месяцев с момента выявления последнего случая заболевания. На территории этих населенных пунктов будет проведены мероприятия по ликвидации очага опасной инфекции.
В связи завершением оздоровительных мероприятия и ликвидацией эпизоотических очагов бешенства карантин снят в станице Нижний Чир Суровикинского района.
Справка. Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.
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