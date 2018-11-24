Спорт

Волгоградский "Ротор" проиграл в финальном матче года

Спорт 24.11.2018 15:51
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24.11.2018 15:51


1:3 - с таким счетом сегодня закончилась игра волгоградского "Ротора" и ярославского "Шинника" на стадионе "Волгоград Арена". Как сообщает ИА "Высота 102", открыли счет встречи волгоградцы. На 17 минуте забил Олег Николаев. Но последующая игра явно не была результативна для "Ротора". Первый тайм закончился со счетом 1:2. И третий мяч в ворота волгоградцев залетел во втором тайме.
Это далеко не первая встреча "Ротора" и "Шинника". Сейчас счет побед и поражений - 7:9 в пользу ярославской команды. При этом ярославцы лидируют и в турнирной таблице ФНЛ. 

Напомним, этот домашний матч последний для сине-голубых в этом году. Следующая игра «Ротора» на «Волгоград Арене» состоится 3 марта 2019 года. Волгоградская команда встретится с дублем «Спартака».
Отметим, что сегодня на завершающий матч сезона на игру в Волгограде пришло чуть более 10 тысяч человек.






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