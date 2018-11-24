В Волгограде продают старую котельную на берегу Волги

Общество 24.11.2018 13:41
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24.11.2018 13:41
Администрация Волгограда согласилась на продажу здания старой котельной, которая раньше принадлежала МУП «ВКХ». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгограда, рыночная стоимость недвижимости, расположенной на Набережной 62-ой армии в центре города, оценена в сумму около 1 миллиона 100 тысяч рублей.
Здание площадью в 40 квадратных метров не пригодилось «Концессиям теплоснабжения», когда в свое время имущество МУП «ВКХ» передавалось в пользование инвестору. Котельная не работает с 2010 года, а в 2018 году была выведена из эксплуатации. Интересно, что поводом для продажи здания названа возможность сократить кредиторскую задолженность МУП «ВКХ». Однако вряд ли это поможет в решении этой проблемы. Так, по итогам первого полугодия 2018 года убытки муниципального предприятия составили более 100 миллионов рублей.
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