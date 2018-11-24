В Волгограде продают старую котельную на берегу Волги





Администрация Волгограда согласилась на продажу здания старой котельной, которая раньше принадлежала МУП «ВКХ». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгограда, рыночная стоимость недвижимости, расположенной на Набережной 62-ой армии в центре города, оценена в сумму около 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Здание площадью в 40 квадратных метров не пригодилось «Концессиям теплоснабжения», когда в свое время имущество МУП «ВКХ» передавалось в пользование инвестору. Котельная не работает с 2010 года, а в 2018 году была выведена из эксплуатации. Интересно, что поводом для продажи здания названа возможность сократить кредиторскую задолженность МУП «ВКХ». Однако вряд ли это поможет в решении этой проблемы. Так, по итогам первого полугодия 2018 года убытки муниципального предприятия составили более 100 миллионов рублей.



