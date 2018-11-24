Расследования

«Потерянный загранник» помешал волгоградскому экс-депутату Щуру выйти на свободу

Расследования 23.11.2018 21:28
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23.11.2018 21:28


Волгоградский областной суд сегодня отказался выпустить из СИЗО под честное слово бывшего депутата городской думы Евгения Щура, обвиняемого в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве. Как сообщает ИА «Высота 102», обвиняемый не смог объяснить суду, где находится его заграничный паспорт. Евгений Щур сказал, что документ либо просрочен, либо забрали при обыске. Последнюю версию прокурор сразу же опроверг. После этого экс-депутат попросил «отпустить под честное слово», но суд остался непреклонен. Экс-депутату дали несколько дней на поиски заграничного паспорта, затем суд продолжит рассмотрение вопроса о мере пресечения.
Адвокат обвиняемого настаивает на домашнем аресте, а следствие - на продлении "прописки" в СИЗО до 27 марта 2019 года. Евгений Щур находится под стражей уже 22 месяца. Обвиняется экс-депутат в многомиллионном мошенничестве с автостраховкой и создании преступного сообщества. Фигурантами этого громкого процесса являются также еще два экс-депутата городской думы - Алексей Зверев и Федор Литвиненко. Как уже сообщало ИА «Высота 102», сегодня Литвиненко выпустили из СИЗО. Он будет сидеть под домашним арестом до 23 января 2019 года и знакомиться с материалами уголовного дела.

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