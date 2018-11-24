Жители Волгоградской области стали «веселее» платить за капремонт

Общество 24.11.2018 10:06
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24.11.2018 10:06
Долг жителей Волгоградской области перед фондом капремонтом сократился по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные фонда, по состоянию на 18 ноября задолженность собственников жилья составила 1 миллиард 432 миллиона рублей. Тогда как месяцем ранее долг был больше - 1 миллиард 483 миллиона рублей. Всего за время действия программы капремонта в Волгоградской области – с осени 2014 года – жителям региона было начислено взносов на сумму 7 миллиардов 676 миллиона рублей, оплачено было около 6 миллиардов 243 миллиона рублей.
Напомним, фонд капремонта Волгоградской области обратился к услугам коллекторской фирмы по взысканию долгов с собственников жилья. ООО «Юридический центр «МКС» уже начал рассылку уведомлений жителям с требованием погасить задолженность, а также оплатить затраты на услуги коллекторов.
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