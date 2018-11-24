Аналитика

В Волгограде «группировка» экс-депутатов готовится покинуть СИЗО

Аналитика 23.11.2018 20:00
7774 0
23.11.2018 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Волгоградским журналистам показали кошмарные интерьеры «Красного Октября». Обвиняемого в создании преступной группы экс-депутата Волгоградской гордумы из СИЗО отправили домой. Сталинградские бомбоубежища тогда и сегодня: что скрывают за собой подземелья города. Очередная трагедия: в Волгограде двое детей погибли в пожаре.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов
24.10.2018 20:02
36919 12
В Волгограде УК обрекли горожан на холода
26.10.2018 20:02
29284 11
Жители Волгограда рады трем дням выходных по поводу малознакомого праздника
02.11.2018 19:49
24811 2
Аналитика
22.11.2018 20:08
Аналитика 22.11.2018 20:08
23419 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.11.2018 20:02
Аналитика 21.11.2018 20:02
26080 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.11.2018 20:00
Аналитика 20.11.2018 20:00
28217 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.11.2018 17:09
Аналитика 20.11.2018 17:09
1959 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.11.2018 20:05
Аналитика 19.11.2018 20:05
28269 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.11.2018 14:25
Аналитика 19.11.2018 14:25
1677 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.11.2018 20:01
Аналитика 16.11.2018 20:01
22078 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.11.2018 20:08
Аналитика 15.11.2018 20:08
24888 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.11.2018 20:05
Аналитика 14.11.2018 20:05
26474 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.11.2018 20:02
Аналитика 12.11.2018 20:02
27308 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.11.2018 09:12
Аналитика 11.11.2018 09:12
7664 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.11.2018 09:02
Аналитика 10.11.2018 09:02
6205 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.11.2018 20:08
Аналитика 09.11.2018 20:08
23565 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.11.2018 20:03
Аналитика 08.11.2018 20:03
20900 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.11.2018 20:01
Аналитика 07.11.2018 20:01
27968 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:28
«Потерянный загранник» помешал волгоградскому экс-депутату Щуру выйти на свободуСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде «группировка» экс-депутатов готовится покинуть СИЗОCмотреть видео
17:22
Волгоградские предприниматели бросили "тень" на властиСмотреть фотографии
17:14
В Волгограде в день игры "Ротора" с "Шинником" будет больше трамваев и троллейбусовСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде осудили жительницу Москвы за продажу съемной квартирыСмотреть фотографии
15:46
Житель Волгоградской области пытался зарубить сожительницу топоромСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде будут судить отца-истязателяСмотреть фотографии
14:38
Экс-депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко выпустили из СИЗО Смотреть фотографии
14:23
Регоператору Волгоградской области не хватает мусоровозовСмотреть фотографии
14:04
Под Волгоградом новые дома для переселенцев из аварийного жилья пошли трещинамиСмотреть фотографии
13:50
Болельщиков на матч волгоградского «Ротора» и ярославского «Шинника» заманивают дешевыми билетамиСмотреть фотографии
12:51
«Ростелеком» представит нефтяникам цифровую скважинуСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде бытовки завода «Красный Октябрь» вселяют ужас и отчаяние Смотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Сильный ветер надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области поймали водителя с купленными в Махачкале "липовыми" правамиСмотреть фотографии
11:50
Заключенные накормили волгоградцев колбасой и яйцамиСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области женщина-водитель умышленно давила пешеходовСмотреть фотографии
11:00
«Горим и тонем»: жители бывшего общежития в Волгограде требуют признать дом аварийнымСмотреть фотографии
10:22
Прокуратура помогла вернуть зарплату рабочим сельхозпредприятия Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:21
На глазах властей жителям Волгоградской области перекрыли дорогу на сельское кладбищеСмотреть фотографии
21:00
Во время пожара в Волгограде сгорели двое мальчиковСмотреть фотографии
20:08
"От плесени дышать нечем": волгоградцы буквально выживают в разрушающемся общежитииCмотреть видео
19:21
В Волгограде в крупной аварии пострадали два человекаСмотреть фотографии
18:38
Компания «Волгоград-Восток-Сервис» предостерегла от рисков использования средств защиты неизвестного происхожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
Бывший декан Волгоградского института бизнеса останется под арестомСмотреть фотографии
17:44
Под Волгоградом взорвали авиабомбу весом в полтонныСмотреть фотографии
17:21
Волгоградский губернатор пришел к рабочим "Красного Октября"Смотреть фотографии
16:24
В Волгограде - новый начальник управления МВДСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области мошенники ловят жертв на «пенсионной волне»Смотреть фотографии
14:55
Волгоградский "Ротор" продолжит сезон в новом составеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 