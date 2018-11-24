В Волгограде «группировка» экс-депутатов готовится покинуть СИЗО







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Волгоградским журналистам показали кошмарные интерьеры «Красного Октября». Обвиняемого в создании преступной группы экс-депутата Волгоградской гордумы из СИЗО отправили домой. Сталинградские бомбоубежища тогда и сегодня: что скрывают за собой подземелья города. Очередная трагедия: в Волгограде двое детей погибли в пожаре.

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