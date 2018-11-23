Общество 23.11.2018 17:14
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23.11.2018 17:14
В день завершающего сезон на "Волгоград Арене" матча между "Ротором" и ярославским "Шинником" на маршруты общественного транспорта выйдет дополнительный подвижной состав. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе городской администрации.
Игра начнется в 14:00, 24 ноября. Перед началом матча и по его окончанию на маршруты выйдут спецрейсы троллейбусов и скоростного трамвая.
Так, на линию скоростного трамвая по маршруту "Ельшанка" - "ВГТЗ" с 12.00 до 17.30 на линии будут курсировать дополнительные трамвайные поезда. Интервал движения составит порядка 7-9 минут. Кроме того, ко времени окончания матча к остановке "Центральный стадион" направятся и дополнительные троллейбусы. По мере заполнения электротранспорт будет отправляться как в сторону Спартановки, так и в сторону площади им. Куйбышева.
Для болельщиков из Красноармейского района за полтора часа до начала матча электричка №6722/6721 отправится от станции "Шпалопропитка", прибудет на Мамаев курган в 13:32 и в 14.00 на конечную "Аэропорт".
Скорректированы в этот день маршрут и расписание электропоезда № 6209. Он отправится от станции "Краснооктябрьская" в 16.32 и уже в 16.37 сделает остановку на станции "Мамаев курган", в 17.53 электротранспорт прибудет на конечную "Шпалопропитка".
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