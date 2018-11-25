Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС

Общество 25.11.2018 18:02
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25.11.2018 18:02
Съемочная группа «Высоты 102» стала первой из журналистов, кому удалось побывать в защитных сооружениях Волгограда с камерой. Что из себя представляет «подземный город», который должен стать убежищем для волгоградцев в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как готовятся защищать горожан и держать связь с внешним миром – подробности в репортаже.
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