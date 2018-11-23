В Волгограде осудили жительницу Москвы за продажу съемной квартиры





К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена 33-летняя жительница Москвы Алиса Майкова. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ворошиловский районный суд признал Майкову виновной в мошенничестве в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что в начале 2018 года Майкова через сайт объявлений в сети Интернет подобрала квартиру в Ворошиловском районе Волгограда. После прибытия в Волгоград она заключила с собственницей квартиры договор найма, сообщив о себе вымышленные персональные данные.

Получив таким способом доступ к квартире и паспортным данным собственника, Майкова приобрела поддельный паспорт гражданина РФ, где с ее фотографией были указаны паспортные данные настоящей собственницы квартиры.

В марте 2018 года Майкова подыскала покупателей и продала квартиру за 2 млн 300 тыс рублей. Вину в содеянном женщина полностью признала.

В рамках судебного рассмотрения уголовного дела ущерб, причиненный преступлением, возмещен. В настоящее время квартира возвращена законному собственнику.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волгограду.



