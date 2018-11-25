Общество

В Волгограде УК-«фантом» признали банкротом

Общество 25.11.2018 09:01
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25.11.2018 09:01


Скандальная управляющая компания «Комплекс» признана банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Как следует из материалов дела, общая сумма кредиторской задолженности управляющей компании составляет около 11,6 миллиона рублей. Среди кредиторов – поставщики ресурсов, такие как «Волгоградэнергосбыт», «Концессии водоснабжения», МУП «Водоканал» и другие. При этом имущество должника оценивается в гораздо меньшую сумму – в 1 миллион 600 тысяч рублей. Анализ финансового состояния должника показал, что возможность восстановить платежеспособность у него отсутствует. По решению суда в отношении ООО «Комплекс» вводится конкурсное производство сроком на 6 месяцев, результаты которого будут рассмотрены в мае следующего года.
Напомним, с заявлением о признании ООО «Комплекс» банкротом в марте этого года обратилось МУП «Водоканал Волжского». В июне  требования муниципального унитарного предприятия были признаны обоснованными, в отношении ООО «Комплекс» была введена процедура наблюдения. 
Между тем, ООО «Комплекс», которое имеет в управлении дома в Волгограде и в Волжском, неоднократно штрафовалось госжилинспекцией за невыполнение своих обязательств перед жильцами. Сами собственники жилья уже давно не могут найти свою УК – ее руководство от них скрывается. Жильцы не могли даже вызвать слесаря, так как никаких контактов с «Комплексом» нет, а на промзоне в Ворошиловском районе Волгограда, где находится юридический адрес компании, дверь в скромный офис всегда закрыта. Вопиющая ситуация привела к тому, что УК «Комплекс» сорвала отопительный сезон в домах, которые должна обслуживать. УК-«фантому» было посвящено заседание в региональном отделении Общероссийского народного фронта, участники которого признали вопиющим сложившееся положение дел, а также отсутствие реакции властей на происходящее. Там же прозвучала информация о том, что директор "Комплекса" может находиться за границей. 

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