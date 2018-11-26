Расследования

Второй пошел: суд в Волгограде освободил из-под стражи экс-депутата Зверева

Расследования 26.11.2018 10:20
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26.11.2018 10:20


Бывшему депутату Волгоградской городской думы Алексею Звереву, обвиняемому в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества, сегодня также удалось добиться изменения меры пресечения. Как сообщает ИА "Высота 102", облсуд принял решение выпустить его  из СИЗО. Следствие настаивало на продлении ареста до 27 марта 2019 года, но в отношении него суд избрал другую меру пресечения - домашний арест до 23 января 2019 года. 
Аналогичное решение, напомним, в пятницу  было принято и в отношении еще одного бывшего народного избранника Федора Литвиненко. Дело в том, что Литвиненко и Зверев находятся под стражей уже 22 месяца в рамках предварительного следствия. Их защитники утверждали, что обвинений так много, что знакомиться с материалами дела они будут очень долго. Домашний арест, по мнению адвоката, ускорит этот процесс в 6-7 раз. 
Алексей Зверев  вместе с еще двумя бывшими депутатами Федором Литвиненко и Евгением Щуром  обвиняются  в создании преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве с автостраховками. По версии следствия, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших  выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании  росли в геометрической прогрессии. 
Это резонансное уголовное дело насчитывает более 1800 томов.

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