В Волгоградской области бодрыми темпами растут надои молока

Экономика 25.11.2018 10:39
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25.11.2018 10:39
На 35% упали в 2018 году объемы производства зерна и бобовых культур в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет Волгоградстата за январь-октябрь текущего года, в целом, объем сельхозпроизводства в регионе сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Напомним, в прошлом году хозяйства Волгоградской области впервые за последние 39 лет собрали 5,6 млн тонн зерна. В этом году урожай составил 3,6 млн тонн.
Из позитивных аграрных новостей статистиков можно отметить также рост объема производства масличных культур – на 63%. Положительная динамика сложилась и по надоям молока – за 10 месяцев 2018 года произведено свыше 5,1 тысячи килограммов. Для сравнения, за такой же временной отрезок 2017 года – только 4,7 тысячи килограммов. Куры-несушки в Волгоградской области рекордами фермеров в этом году не балуют - яйценоскость несколько снизилась.
Согласно данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в 2018 году объем господдержки аграриям составил 5 млрд рублей. Федеральная составляющая за четыре года увеличена в 1,5 раза.
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