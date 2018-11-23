Происшествия

Житель Волгоградской области пытался зарубить сожительницу топором

Происшествия 23.11.2018 15:46
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23.11.2018 15:46


Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Октябрьского района, который нанес несколько ударов топором по голове своей 42-летней сожительнице. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщина поступила в больницу с тяжелой травмой головы и в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что ранения нанес ей сожитель, с которым она распивала спиртное. В ходе возникшей ссоры он схватил топор и нанес несколько ударов по голове женщине, причинив ей рубленные раны. Вину свою в содеянном задержанный признал.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела. Решение о квалификации данного деяния будут принято по результатам заключения судебно-медицинской экспертизы. 

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