Время учета: по прямым договорам показания счетчиков передаем в ПАО «Волгоградэнергосбыт»

Экономика 24.11.2018 09:11
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24.11.2018 09:11
Некоторые потребители, которые сравнительно недавно перешли на прямые договора с ПАО «Волгоградэнергосбыт», несмотря на широкое информирование по месту жительства, продолжают передавать показания квартирных приборов учета не поставщику, а в расчетные центры, которые их дома уже не обслуживают. Не получая показаний, энергетики вынуждены проводить начисление по среднемесячному объему. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, такая проблема актуальна, например, для Волжского.
К слову, учитывая объем лицевых счетов, переданных для обслуживания от УК напрямую в ресурсоснабжающую компанию, для работы с потребителями в городе открыто два дополнительных абонентских участка ПАО «Волгоградэнергосбыт» по адресам: улица Энгельса, 2 и проспект Дружбы, 87г.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о необходимости передачи показаний приборов учета до 25 числа для расчета оплаты потребленной электроэнергии. В выходные дни прием показаний операторами ведется в обычном режиме.
Способы передачи показаний
• Через мобильное приложение, которым могут пользоваться все зарегистрированные пользователи Личного кабинета на сайте компании — www.energosale34.ru.
• Позвонить на выделенный номер 68-43-88. Звонки абонентов принимает и электронный речевой помощник — это позволяет снизить время ожидания ответа. Робот предложит назвать номер лицевого счета и «запишет» показания. Если по каким-то причинам абонент затрудняется передать показания, система переключит звонок на оператора.
• Позвонить на единый многоканальный номер контакт-центра ПАО «Волгоградэнергосбыт» — 13-99. Потребителям, проживающим за пределами Волгограда, необходимо набирать короткий код города 844. Номер для мобильных абонентов: +7-8442-96-07-03.
• Через чат на сайте компании.
• По СМС и электронной почте (адреса и формат сообщений указаны на сайте компании).
Помните, что в соответствии с пунктом 59 Правил предоставления коммунальных услуг в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора плата рассчитывается по среднемесячному объему потребления. А по истечении 3-х месяцев при отсутствии показаний плата рассчитывается исходя из нормативов потребления электроэнергии.
Фото с сайта strojka-gid.ru
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