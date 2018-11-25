



Более 3,5 миллиона рублей неосновательного обогащения будет взыскано с ВОАО "Химпром", которое является банкротом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, в суд обратилось территориальное управление Росимущества в Волгоградской области с требованием о взыскании указанной суммы за пользование федеральным земельным участком в период с 21 июля 2016 года по 31 августа 2018-го.

Примечательно, что сам истец, а также представители ответчика в суд не явились. Дело было рассмотрено без их участия. Суд посчитал возможным требования Росимущества удовлетворить.

По материалам суда, на земельном участке площадью 27080 кв.м. расположены объекты завода-банкрота ВОАО "Химпром", которые входят в конкурсную массу и инфраструктуру предприятия. Право собственности на этот земельный участок, который находится на берегу Волги в Кировском районе, зарегистрирован за РФ. "Химпром" расторг договор аренды этой земли с 21 июля 2016 года, но, как указано в материалах дела, "по настоящее время ВОАО "Химпром" продолжает использовать указанный земельный участок".

Суд посчитал, что отсутствие в настоящее время между ТУ Росимущества в Волгоградской области и ВОАО "Химпром" договора аренды земельного участка не освобождает завод-банкрот от обязанности вносить плату за землю в размере, соответствующем размеру арендной платы, определяемой в порядке, установленном правительством РФ.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



