Волгоградские предприниматели бросили "тень" на власти

«Прозрачность бизнеса и власти. Простота в оформлении всех видов отчетности и документов. Честность. Если мы не придем к этому, то всем нам грош цена». Об этом заявила сегодня руководитель общественной организации «Дело» Татьяна Шибченко во время обсуждения проблемы теневого бизнеса в Волгоградской области, который надо выводить «из подполья». Она подчеркнула, что многие пребывают в пессимистичном настроении и не верят в изменение ситуации к лучшему в ближайшее время. О том, что проблема «нарастает, становится ключевой», заявила и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Ольга Устинова. Она считает, что вывести предпринимателей из тени можно: «для этого нужны совместные усилия всех структур и политическая воля». Правда, какие конкретно усилия и чью политическую волю она имела в виду, было непонятно: ничего конкретного она так и не сказала.

Остальные участники дискуссии – чиновники, руководители администраций сельских районов, депутаты, эксперты в области экономики, представители полиции и предприниматели признали, что круг желающих попробовать себя в сфере бизнеса на легальной основе уменьшается, и тому есть ряд причин. Это высокие налоги, административные и бюрократические барьеры, сложный финансовый и налоговый учет.

«Количество различных законодательных актов масса, многие из них противоречат друг другу, - заявил предпринимателей Михаил Заправдин. - Кроме того, чтобы заполнить налоговую декларацию, надо быть вообще профессором. Но документов становится все больше с каждым годом. У предпринимателей, которые работают «по-светлому», просто сдают нервы. Потому что если ошибся в нуле, то налоговая отчет не принимает и может моментально выписать штраф. Надо же упрощать этот процесс». Затем предложил самим налоговикам «хоть раз попробовать заполнить декларацию без ошибок». Правда, это предложение ими поддержано не было.

Загоняет малый и средний бизнес в сферу теневой коммерции много факторов. Заправдин рассказал присутствующим, как представители налоговой инспекции борются, к примеру, с незаконными продавцами: «Заходят в магазин, спрашивают: «У вас все работники оформлены?» Получают ответ: «Да, все». После этого покидают помещение, не проверяя, что в действительности».

Вопрос, который также крайне волнует многих предпринимателей – возврат компенсации за приобретенные онлайн кассовые аппараты. «Чтобы получить деньги, мы должны оформить 55 бумажек, хотя все документы в налоговой инспекции есть. Предприниматели вынуждены нанимать специального человека для того, чтобы он только этим вопросом занимался. Но это дополнительные расходы. Поэтому многим легче закрыть свое дело, чем работать вот по таким законам», - говорит Заправдин.

Поддержал эмоциональное выступление своего товарища по бизнесу и Валерий Грязев. Он вообще заявил, что люди живут в одном мире, а чиновники – в другом. Кроме того, он убежден, что теневая экономика была, есть и всегда будет. «Да, каждый человек обязан платить налоги, независимо от прибыли, - убежден он. – Но предприниматели берут пример с власти, которая вывозит за рубеж миллионы. Поэтому многие сидят тихо, зарабатывают 30 тыс. рублей в месяц и, как говорится, не высовываются». Делать бизнес на законных основаниях, как считают многие представители бизнеса, по словам Грязева, получается себе дороже, так как сводятся на нет все усилия получить хоть какую-прибыль.

Еще больше не будут «высовываться» и самозанятые граждане, для которых вводится 4%-й налог, считают предприниматели. Эта тема также обсуждалась во время дискуссии в контексте с теневым бизнесом. По словам Татьяны Шибченко, бабушка, которая продает лук, никогда не поймет, почему она должна платить этот налог. Более того, убеждена Шибченко, - самозанятость сегодня – огромная проблема. Устроиться на работу после 45 лет невозможно. Поэтому надо принимать конкретные шаги, чтобы в «тень» не уходили и эти граждане. Вместе с тем, точной цифры – сколько представителей бизнеса в Волгоградской области работает в тени – никто из присутствующих назвать не смог даже приблизительно. Такой статистики нет.

Как заявила Татьяна Шибченко, по итогам дискуссии будут сформированы предложения, которые поступят органам исполнительной и законодательной власти Волгоградской области. В числе мер по стимулированию вывода малого и среднего бизнеса из теневого сектора – мораторий на большинство проверок, амнистия для бизнеса, снижение штрафов и другие.

Справка: Согласно исследованию Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, доля россиян, которые за последний год хотя бы иногда работали неофициально или за зарплату в конверте, составляет около 44,8% от общего числа занятых в 2017 году. Доля тех, кто постоянно получает зарплату в конвертах, увеличилась в 2017 году с 28,8% до 31,4%. По расчетам Министерства труда и социального развития, около 15 млн человек полностью исключены из официального сектора экономики.



