В Волгограде будут судить отца-истязателя

Расследования 23.11.2018 15:02
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23.11.2018 15:02
Житель Центрального района Волгограда предстанет перед судом за истязание малолетней дочери и причинении тяжкого вреда здоровью бывшей теще, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По материалам следствия, 35-летний мужчина с января по сентябрь 2018 года по различным надуманным предлогам избивал и оскорблял свою 10-летнюю дочь. Бабушка пыталась защитить ребенка, в связи с чем мужчина также бил и ее.
Несколько раз пенсионерка вызывала полицейских, после чего фиксировались телесные повреждения на теле девочки. Однако действенных мер по привлечению отца к ответственности не принималось.
В рамках надзорной деятельности прокуратурой Центрального района Волгограда отменены незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем материалы были направлены прокурором в СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.
В рамках расследования уголовного дела был выявлен еще один эпизод преступной деятельности обвиняемого – причинение тяжкого вреда здоровью бывшей тещи.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Он лишен родительских прав. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
По фактам ненадлежащей работы с данной семьей прокуратурой Центрального района Волгограда в адрес органов системы профилактики внесены представления об устранении выявленных нарушений.
По результатам рассмотрения представлений прокурора приняты меры к активизации профилактической работы, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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