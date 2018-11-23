В Волгограде будут судить отца-истязателя





Житель Центрального района Волгограда предстанет перед судом за истязание малолетней дочери и причинении тяжкого вреда здоровью бывшей теще, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По материалам следствия, 35-летний мужчина с января по сентябрь 2018 года по различным надуманным предлогам избивал и оскорблял свою 10-летнюю дочь. Бабушка пыталась защитить ребенка, в связи с чем мужчина также бил и ее.

Несколько раз пенсионерка вызывала полицейских, после чего фиксировались телесные повреждения на теле девочки. Однако действенных мер по привлечению отца к ответственности не принималось.

В рамках надзорной деятельности прокуратурой Центрального района Волгограда отменены незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем материалы были направлены прокурором в СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.

В рамках расследования уголовного дела был выявлен еще один эпизод преступной деятельности обвиняемого – причинение тяжкого вреда здоровью бывшей тещи.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Он лишен родительских прав. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

По фактам ненадлежащей работы с данной семьей прокуратурой Центрального района Волгограда в адрес органов системы профилактики внесены представления об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представлений прокурора приняты меры к активизации профилактической работы, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



