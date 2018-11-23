Экс-депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко выпустили из СИЗО

Расследования 23.11.2018 14:38
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23.11.2018 14:38
Сегодня Волгоградский областной суд изменил меру пресечения бывшему депутату Волгоградской городской думы Федору Литвиненко. Как сообщает ИА "Высота 102", Литвиненко выпустят из СИЗО под домашний арест, где он будет находиться до 23 января 2019 года.
Сегодня с ходатайством о продлении меры пресечения Литвиненко выступило следствие, которое настаивало на аресте еще на три месяца - до 27 марта 2019 года. Однако суд постановил иначе. В связи с тем, что Литвиненко находится под стражей уже 22 месяца, принято решение отпустить его из СИЗО.
Федора Литвиненко выпустили из клетки сразу после оглашения решения суда.
Напомним, Литвиненко вместе с еще двумя бывшими депутатами Волгоградской гордумы Алексеем Зверевым и Евгением Щуром обвиняют в многомиллионном мошенничестве с автостраховкой и создании преступного сообщества. Это резонансное уголовное дело насчитывает более 1800 томов.
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