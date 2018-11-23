Под Волгоградом новые дома для переселенцев из аварийного жилья пошли трещинами





Суд обязал ООО "РИЭ", которое чуть больше года назад построило в селе Райгород Светлоярского района два дома для переселенцев из аварийного жилья, за свой счет устранить выявленные в новостройках недостатки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области.

Компания должна в рамках гарантийных обязательств выполнить работы на двух объектах - многоквартирных домах №45 и №47 в селе Райгород. Так, в доме №45 необходимо устранить проседания отмостки со стороны фасада здания, ликвидировать трещины между отмосткой и стенами по всему периметру здания. В доме №47 также необходимо выполнить работы по устранению проседания отмостки по всему периметру здания, трещин, отхождения отмостки от стен дома, а также поступления дождевых и талых вод в подвальное помещение. Иск подала администрация Райгородского сельского поселения.

По материалам дела, компания "РИЭ" в мае 2016 года заключила муниципальный контракт на строительство двух 2-этажных 12-ти квартирных жилых домов на одной строительной площадке в селе Райгород Светлоярского района Волгоградской области по муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2015-2016 гг.". По контракту дома должны были возвести до 30 ноября 2016 года, но сроки были нарушены. За это Фонд ЖКХ летом 2017 года внес ООО "РИЭ" в так называемый "черный список".

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

На фото дом №45 в с. Райгород



