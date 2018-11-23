Болельщиков на матч волгоградского «Ротора» и ярославского «Шинника» заманивают дешевыми билетами





Все билеты на матч «Ротора» и «Шинника», который состоится завтра на стадионе «Волгоград Арена», будут стоить 100 рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт волгоградского клуба. Между тем сегодня ГУ МЧС по Волгоградской области предупредило о том, что в регионе почти два дня будут бушевать сильные ветры с порывами до 15-20 метров в секунду. Так что болельщикам «Ротора» придется хорошо утеплиться.

Напомним, соперник волгоградского клуба занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, «Ротор» находится на 15-ом месте. Накануне главный тренер волгоградского «Ротора» Роберт Евдокимов подтвердил информацию о грядущих изменениях в составе команды.



