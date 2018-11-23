«Ростелеком» представит нефтяникам цифровую скважину





«Ростелеком» представит проект «Цифровая скважина» на конференции «Телеком-полигон: телекоммуникационные технологии и сервисы для нефтегазовой отрасли». Организатором мероприятия выступает компания «Ноябрьскнефтегазсвязь» (входит в группу компаний «Газпром нефть»).

Создание умных скважин — одно из самых перспективных отраслевых решений для внедрения инновационных технологий в нефтегазовую отрасль. Специалисты «Ростелекома» устанавливают в скважине месторождения оборудование, которое собирает данные. Инженеры могут работать с ними в режиме онлайн вне зависимости от местонахождения, время присутствия работников на объекте сведено к минимуму.

Цифровой дубль скважины отображает все параметры, включая давление, температуру и загазованность, контролировать которые можно удаленно. Разработка «Ростелекома» обеспечивает сокращение недоборов за счет постоянного контроля работы скважины, а также снижение трудозатрат и издержек на капитальный ремонт.

Еще одна актуальная тема для нефтегазовой отрасли — экологический мониторинг. Интеллектуальная система видеонаблюдения «Ростелекома» автоматически информирует о рисках разлива нефти на площадке, а также выявляет нарушения на объекте и позволяет контролировать наличие у персонала средств защиты.

На удаленных территориях без инфраструктуры «Ростелеком» разворачивает систему радиосвязи, которая может работать автономно от аккумуляторных батарей и обеспечивает покрытие в радиусе до 42 километров.

Создание умной скважины расширит сотрудничество «Ростелекома» и группы компаний «Газпром нефть». Сейчас оператор подключает к сетям связи заправочные станции, нефтебазы и офисы холдинга. «Ростелеком» уже предоставил связь нескольким крупным месторождениям в труднодоступных удаленных районах ЯНАО и ХМАО, а также обеспечил резервирование магистральных каналов связи компании «Ноябрьскнефтегазсвязь» для бесперебойной работы внешних и внутренних информационных сервисов.