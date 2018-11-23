«Ростелеком» представит нефтяникам цифровую скважину

Телеком 23.11.2018 12:51
624 0
23.11.2018 12:51
«Ростелеком» представит проект «Цифровая скважина» на конференции «Телеком-полигон: телекоммуникационные технологии и сервисы для нефтегазовой отрасли». Организатором мероприятия выступает компания «Ноябрьскнефтегазсвязь» (входит в группу компаний «Газпром нефть»).
Создание умных скважин — одно из самых перспективных отраслевых решений для внедрения инновационных технологий в нефтегазовую отрасль. Специалисты «Ростелекома» устанавливают в скважине месторождения оборудование, которое собирает данные. Инженеры могут работать с ними в режиме онлайн вне зависимости от местонахождения, время присутствия работников на объекте сведено к минимуму.
Цифровой дубль скважины отображает все параметры, включая давление, температуру и загазованность, контролировать которые можно удаленно. Разработка «Ростелекома» обеспечивает сокращение недоборов за счет постоянного контроля работы скважины, а также снижение трудозатрат и издержек на капитальный ремонт.
Еще одна актуальная тема для нефтегазовой отрасли — экологический мониторинг. Интеллектуальная система видеонаблюдения «Ростелекома» автоматически информирует о рисках разлива нефти на площадке, а также выявляет нарушения на объекте и позволяет контролировать наличие у персонала средств защиты.
На удаленных территориях без инфраструктуры «Ростелеком» разворачивает систему радиосвязи, которая может работать автономно от аккумуляторных батарей и обеспечивает покрытие в радиусе до 42 километров.
Создание умной скважины расширит сотрудничество «Ростелекома» и группы компаний «Газпром нефть». Сейчас оператор подключает к сетям связи заправочные станции, нефтебазы и офисы холдинга. «Ростелеком» уже предоставил связь нескольким крупным месторождениям в труднодоступных удаленных районах ЯНАО и ХМАО, а также обеспечил резервирование магистральных каналов связи компании «Ноябрьскнефтегазсвязь» для бесперебойной работы внешних и внутренних информационных сервисов.
Реклама
Популярное по теме
31.10.2018 12:45
2534 0
21.11.2018 11:02
2099 0
23.11.2018 12:51
625 0
«Ростелеком» выбрал стартапы на конкурсе технологических проектов GoTech22.11.2018 11:10
«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента21.11.2018 11:02
Пользователям Yota в Волгограде теперь доступен безлимит от 10 рублей15.11.2018 09:41
Кибербезопасность бизнеса обеспечат инновационные технологии единой платформы «Ростелекома»14.11.2018 16:42
«МегаФон» запустил сервис для идентификации пользователей сайтов в один клик12.11.2018 11:42
«Ростелеком» определил победителей турнира по World of Tanks07.11.2018 10:48
Студенты сразились в интеллектуальном поединке за кубок «Ростелекома»02.11.2018 10:57
«Ростелеком» вызвал профессиональный восторг у студентов ВолГУ31.10.2018 12:45
Сельские медики Волгоградской области получили высокоскоростной интернет «Ростелекома»26.10.2018 12:16
В Волгоградской области Росгвардия не заплатила за спецсвязь20.10.2018 21:06
Выбрал услугу — подтверди личность: «Ростелеком» представил мобильное приложение для банков18.10.2018 17:40
«Квантовый скачок»: новые технологии «Ростелекома» обеспечат максимальный уровень защиты17.10.2018 16:36
Слушателей «Азбуки интернета» научат видеообщению16.10.2018 15:48
«МегаФон» представил первый в России тариф для управления устройствами «Интернета вещей»16.10.2018 10:58
Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей15.10.2018 10:39
Реклама