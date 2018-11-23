Экология

Сильный ветер надвигается на Волгоградскую область

Экология 23.11.2018 12:12
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23.11.2018 12:12


Северо-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду надвигается на Волгоградскую область. Как сообщает ИА "Высота 102", о неблагоприятных погодных условиях сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.
Так, по сообщению синоптиков, усиление ветра ожидается по области и в Волгограде сегодня днем с сохранением ночью 24 ноября. 
Сотрудники МЧС призывают жителей быть внимательными и осторожными: не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, не ходить под шаткими строениями, линиями электропередачи, плотно закрывать окна и двери в помещениях.

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