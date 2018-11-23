Сильный ветер надвигается на Волгоградскую область





Северо-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду надвигается на Волгоградскую область. Как сообщает ИА "Высота 102", о неблагоприятных погодных условиях сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

Так, по сообщению синоптиков, усиление ветра ожидается по области и в Волгограде сегодня днем с сохранением ночью 24 ноября.

Сотрудники МЧС призывают жителей быть внимательными и осторожными: не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, не ходить под шаткими строениями, линиями электропередачи, плотно закрывать окна и двери в помещениях.



