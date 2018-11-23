Сильный ветер надвигается на Волгоградскую область

Экология 23.11.2018 12:12
1904 3
23.11.2018 12:12
Северо-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду надвигается на Волгоградскую область. Как сообщает ИА "Высота 102", о неблагоприятных погодных условиях сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.
Так, по сообщению синоптиков, усиление ветра ожидается по области и в Волгограде сегодня днем с сохранением ночью 24 ноября.
Сотрудники МЧС призывают жителей быть внимательными и осторожными: не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, не ходить под шаткими строениями, линиями электропередачи, плотно закрывать окна и двери в помещениях.
Реклама
Популярное по теме
27.10.2018 17:11
5874 0
05.11.2018 10:59
2765 0
25.10.2018 11:25
6481 4
Погибающий от мусора Ворошиловский лес в Волгограде «плачет» по спецтехнике21.11.2018 14:01
«ЕвроХим» награжден золотой медалью за достижения в сфере охраны труда и экологии21.11.2018 12:22
Под Волгоградом берег у поселка укрепили после вмешательства прокуратуры20.11.2018 10:47
Суд подтвердил решение о приостановке работы полигона опасных отходов под Волгоградом19.11.2018 11:50
В Волгоградской области МУП незаконно качало воду из артезианских скважин19.11.2018 08:50
В Волгограде улица Штеменко на грани мусорного коллапса18.11.2018 15:33
В Волгограде по настоянию людей в погонах ликвидировали четыре свалки17.11.2018 19:53
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - новый руководитель15.11.2018 16:03
Доска позора: Оживленная улица в Волгограде превратилась в мусорную свалку13.11.2018 10:56
По следам изумрудной златки: вырубку леса на острове Сарпинский прикрыли вредителем11.11.2018 15:19
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде спасают от гибели10.11.2018 12:05
Любителям экстрима въезд в Волго-Ахтубинскую пойму запрещен09.11.2018 18:26
В Волгограде в частном секторе свалки уничтожают огнем08.11.2018 15:12
Волгоградский "Красный Октябрь" умолчал про вредные выбросы07.11.2018 12:57
Волгоградскую область изучат на предмет затопления за 25 миллионов рублей05.11.2018 10:59
Реклама