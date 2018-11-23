



Водитель из Дагестана задержан в Волгоградской области с поддельными правами. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, грузовая "Газель" по управлением 28-летнего водителя была остановлена на посту ДПС "Чапурниковский" в Светлоярском районе для проверки документов.

Мужчина предъявил водительские права, которые вызвали у инспекторов сомнение в подлинности. Документ был направлен на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области, где установили, что удостоверение поддельное. Водитель признался, что приобрел фальшивый документ по Интернету в г.Махачкале за 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ - "Использование заведомо подложного документа". Водителю грозит арест на срок до 6 месяцев.



