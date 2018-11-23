Заключенные накормили волгоградцев колбасой и яйцами





Необычная ярмарка прошла сегодня около регионального управления УФСИН. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, на ярмарке продукцию собственного производства и переработки по оптовым ценам представили исправительные учреждения УФСИН России по Волгоградской области.









Надо сказать, волгоградцы оценили и приемлемые цены, и качество товара. Мясо, яйца, соленые овощи, грибы пользовались большим спросом. В результате ярмарка вместо запланированных двух часов работы «свернулась» раньше – продукцию покупатели буквально «смели» с прилавков.







