Заключенные накормили волгоградцев колбасой и яйцами

Общество 23.11.2018 11:50
383 0
23.11.2018 11:50
Необычная ярмарка прошла сегодня около регионального управления УФСИН. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, на ярмарке продукцию собственного производства и переработки по оптовым ценам представили исправительные учреждения УФСИН России по Волгоградской области.
Надо сказать, волгоградцы оценили и приемлемые цены, и качество товара. Мясо, яйца, соленые овощи, грибы пользовались большим спросом. В результате ярмарка вместо запланированных двух часов работы «свернулась» раньше – продукцию покупатели буквально «смели» с прилавков.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29197 11
28.10.2018 19:26
24362 9
06.11.2018 16:04
15529 76
В Волгограде бытовки завода «Красный Октябрь» вселяют ужас и отчаяние23.11.2018 12:30
«Горим и тонем»: жители бывшего общежития в Волгограде требуют признать дом аварийным23.11.2018 11:00
Прокуратура помогла вернуть зарплату рабочим сельхозпредприятия Волгоградской области23.11.2018 10:22
На глазах властей жителям Волгоградской области перекрыли дорогу на сельское кладбище23.11.2018 09:21
В Волгограде - новый начальник управления МВД22.11.2018 16:24
Со строителя стадиона «Волгоград Арена» требуют почти 1 миллион рублей за испорченные краской автомобили22.11.2018 14:47
В Волгоградской области разработают бренд для привлекательного образа региона22.11.2018 12:42
Чиновники Волгоградской области мобилизованы на учения Минобороны РФ22.11.2018 12:13
УК в Волгоградской области пытается «засудить» инспекцию госжилнадзора22.11.2018 12:01
Турецкая авиакомпания оставила без еды пассажиров из Челябинска в волгоградском аэропорту22.11.2018 08:27
В Волгограде нечистотами заливает центр реабилитации21.11.2018 17:45
Управлять домами в Волгоградской области будет УК из Оренбурга21.11.2018 17:27
Депутаты Волгоградской гордумы "похоронили" прокурорское представление по рынку ритуальных услуг21.11.2018 13:37
Погорельцы с острова Сарпинский в Волгограде переселяются из сарая в дом21.11.2018 12:31
Кинотеатр «Победа» и стадион «Пищевик» в Волгограде ждет большой ремонт21.11.2018 11:45
Реклама