Общество

Заключенные накормили волгоградцев колбасой и яйцами

Общество 23.11.2018 11:50
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23.11.2018 11:50


Необычная ярмарка прошла сегодня около регионального управления УФСИН. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, на ярмарке продукцию собственного производства и переработки по оптовым ценам представили исправительные учреждения УФСИН России по Волгоградской области. 


Надо сказать, волгоградцы оценили и приемлемые цены, и качество товара. Мясо, яйца, соленые овощи, грибы пользовались большим спросом. В результате ярмарка вместо запланированных двух часов работы «свернулась» раньше – продукцию покупатели буквально «смели» с прилавков. 


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