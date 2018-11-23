В Волгоградской области женщина-водитель умышленно давила пешеходов

Происшествия 23.11.2018 11:15
823 1
23.11.2018 11:15
Два человека - 31-летняя женщина и 57-летний мужчина - госпитализированы после наезда автомобиля в рабочем поселке Елань. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, за рулем автомобиля "Лада Гранта" находилась 34-летняя женщина. В полиции сообщили, что она совершила умышленный наезд на двоих пешеходов, которые стояли на обочине дороги напротив дома №5 по улице Первомайская. Причины такого поведения женщины-водителя выясняются. Пострадавших доставили в больницу с травмами.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
45639 4
22.11.2018 21:00
8605 0
19.11.2018 15:28
6575 3
В Волгоградской области поймали водителя с купленными в Махачкале "липовыми" правами23.11.2018 11:58
Происшествия 23.11.2018 11:58
260 Обсудить
Во время пожара в Волгограде сгорели двое мальчиков22.11.2018 21:00
Происшествия 22.11.2018 21:00
8605 0 Обсудить
В Волгограде в крупной аварии пострадали два человека22.11.2018 19:21
Происшествия 22.11.2018 19:21
4107 0 Обсудить
Под Волгоградом взорвали авиабомбу весом в полтонны22.11.2018 17:44
Происшествия 22.11.2018 17:44
1411 0 Обсудить
Волгоградец устроил пожар и взрыв в гараже матери из-за обиды22.11.2018 13:27
Происшествия 22.11.2018 13:27
1916 4 Обсудить
Многодетная мать в Волгоградской области подозревается в хладнокровном убийстве22.11.2018 12:54
Происшествия 22.11.2018 12:54
4679 0 Обсудить
В Волгоградской области следователи ищут автора рассылки интимных фото несовершеннолетней22.11.2018 11:05
Происшествия 22.11.2018 11:05
2525 9 Обсудить
В Волгограде «Газель» сбила студента22.11.2018 09:58
Происшествия 22.11.2018 09:58
1473 2 Обсудить
На дачах в Волжском потушили крупный пожар22.11.2018 09:16
Происшествия 22.11.2018 09:16
1215 0 Обсудить
В Волгоградской области участковый законно применил силу в отношении семейного дебошира21.11.2018 16:52
Происшествия 21.11.2018 16:52
2771 0 Обсудить
На севере Волгограда поймали похитителя автомобильных колес21.11.2018 11:23
Происшествия 21.11.2018 11:23
1846 8 Обсудить
В Волгограде "Приора" врезалась в маршрутку, есть пострадавшие21.11.2018 10:17
Происшествия 21.11.2018 10:17
1690 2 Обсудить
Полицейские задержали волгоградца с наркотиками в кармане21.11.2018 10:01
Происшествия 21.11.2018 10:01
1542 1 Обсудить
В Волгограде ищут спровоцировавшего ДТП с троллейбусом водителя-лихача21.11.2018 09:44
Происшествия 21.11.2018 09:44
1512 2 Обсудить
В Кировском районе Волгограда бушует природный пожар20.11.2018 18:03
Происшествия 20.11.2018 18:03
3530 5 Обсудить
Реклама