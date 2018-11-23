Регоператору Волгоградской области не хватает мусоровозов





ООО «Управление отходами Волгоград» разместило закупку на аренду спецтехники, которую собирается эксплуатировать с начала 2019 до конца 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, всего регоператору в сфере обращения ТКО понадобились 53 единицы спецтехники – в основном это мусоровозы, а также погрузчики и прицепы. ООО «Управление отходами Волгоград» готово заплатить арендодателю около 1,3 миллиарда рублей. Источник финансирования – собственные средства.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало еще о трех закупках регоператора на оказание услуг по сбору мусора, всего на общую сумму около 4,5 миллиардов рублей. Компания также готова заплатить за это собственными средствами. Еще 150 миллионов рублей регоператор намерен потратить на оказание услуг по ведению расчетов, договорной работы, сбору платежей и доставке квитанций.

Между тем, до сих пор «мусорный» тариф в Волгоградской области не утвержден. Хотя до начала работы регоператора осталось всего лишь чуть больше месяца. Накануне в ОНФ выразили беспокойство тем обстоятельством, что в некоторых регионах тариф на услугу в сфере обращения с ТКО вырос от полутора до 15 раз. В организации сомневаются в объективности формирования тарифов и предложили унифицировать систему расчета тарифов, установив исчисление отходов только в тоннах и отказаться от расчетов образования отходов по квадратным метрам жилья, а также обеспечить единую методику расчетов тарифов на транспортировку мусора, которая бы позволяла учитывать в тарифе расстояние до места захоронения и обработки отходов. Соответствующие предложения направлены в Минприроды и главам регионов.



