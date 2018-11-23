Регоператору Волгоградской области не хватает мусоровозов

Общество 23.11.2018 14:23
1019 7
23.11.2018 14:23
ООО «Управление отходами Волгоград» разместило закупку на аренду спецтехники, которую собирается эксплуатировать с начала 2019 до конца 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, всего регоператору в сфере обращения ТКО понадобились 53 единицы спецтехники – в основном это мусоровозы, а также погрузчики и прицепы. ООО «Управление отходами Волгоград» готово заплатить арендодателю около 1,3 миллиарда рублей. Источник финансирования – собственные средства.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало еще о трех закупках регоператора на оказание услуг по сбору мусора, всего на общую сумму около 4,5 миллиардов рублей. Компания также готова заплатить за это собственными средствами. Еще 150 миллионов рублей регоператор намерен потратить на оказание услуг по ведению расчетов, договорной работы, сбору платежей и доставке квитанций.
Между тем, до сих пор «мусорный» тариф в Волгоградской области не утвержден. Хотя до начала работы регоператора осталось всего лишь чуть больше месяца. Накануне в ОНФ выразили беспокойство тем обстоятельством, что в некоторых регионах тариф на услугу в сфере обращения с ТКО вырос от полутора до 15 раз. В организации сомневаются в объективности формирования тарифов и предложили унифицировать систему расчета тарифов, установив исчисление отходов только в тоннах и отказаться от расчетов образования отходов по квадратным метрам жилья, а также обеспечить единую методику расчетов тарифов на транспортировку мусора, которая бы позволяла учитывать в тарифе расстояние до места захоронения и обработки отходов. Соответствующие предложения направлены в Минприроды и главам регионов.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29214 11
28.10.2018 19:26
24395 9
06.11.2018 16:04
15581 76
В Волгограде в день игры "Ротора" с "Шинником" будет больше трамваев и троллейбусов23.11.2018 17:14
Под Волгоградом новые дома для переселенцев из аварийного жилья пошли трещинами23.11.2018 14:04
В Волгограде бытовки завода «Красный Октябрь» вселяют ужас и отчаяние23.11.2018 12:30
Заключенные накормили волгоградцев колбасой и яйцами23.11.2018 11:50
«Горим и тонем»: жители бывшего общежития в Волгограде требуют признать дом аварийным23.11.2018 11:00
Прокуратура помогла вернуть зарплату рабочим сельхозпредприятия Волгоградской области23.11.2018 10:22
На глазах властей жителям Волгоградской области перекрыли дорогу на сельское кладбище23.11.2018 09:21
В Волгограде - новый начальник управления МВД22.11.2018 16:24
Со строителя стадиона «Волгоград Арена» требуют почти 1 миллион рублей за испорченные краской автомобили22.11.2018 14:47
В Волгоградской области разработают бренд для привлекательного образа региона22.11.2018 12:42
Чиновники Волгоградской области мобилизованы на учения Минобороны РФ22.11.2018 12:13
УК в Волгоградской области пытается «засудить» инспекцию госжилнадзора22.11.2018 12:01
Турецкая авиакомпания оставила без еды пассажиров из Челябинска в волгоградском аэропорту22.11.2018 08:27
В Волгограде нечистотами заливает центр реабилитации21.11.2018 17:45
Управлять домами в Волгоградской области будет УК из Оренбурга21.11.2018 17:27
Реклама