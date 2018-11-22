Во время пожара в Волгограде сгорели двое мальчиков

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, дети были 2014 и 2015 года рождения. По предварительным данным, мальчики в момент возгорания находились дома одни. Взрослые отлучились в магазин, а когда вернулись, жилище было уже объято пламенем.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Сотрудники МЧС в очередной раз призывают соблюдать правила противопожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.