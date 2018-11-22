Во время пожара в Волгограде сгорели двое мальчиков

Тела двоих мальчиков были обнаружены сегодня при тушении пожара в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального МЧС, пожар начался в частном доме на улице Балтийской. Загорелись личные вещи. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного экстренных служб в 19:37. А в 19:58 огонь удалось локализовать.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, дети были 2014 и 2015 года рождения. По предварительным данным, мальчики в момент возгорания находились дома одни. Взрослые отлучились в магазин, а когда вернулись, жилище было уже объято пламенем.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают соблюдать правила противопожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.



